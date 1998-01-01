Видео: Трое туристов застряли на скале у вулкана в Приморье

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Спасатели прибыли к месту происшествия и помогли выбраться экстремалам.

Фото, видео: Instagram @mchs_vdk, www.globallookpress.com

Трое туристов оказались заблокированы в пещере рядом с железнодорожной станцией «Барановская» в Надеждинском районе Приморья, 12 января. Сообщается, что любители экстрима отправились покорять скалу у вулкана, однако не смогли спуститься обратно.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о происшествии. Спасатели Владивостокского отряда ДВРПСО незамедлительно выдвинулись к месту назначения и уже через два часа после сообщения начали оказывать помощь туристам.

Почти за полтора часа всю группу удалось благополучно спустить в безопасное место. В ходе спасательной операции никто не пострадал.

Вулкан Барановский находится примерно в 100 километрах от Владивостока. Его возраст достигает нескольких миллионов лет. Потухший вулкан представляет собой один из уникальных природных памятников.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором запечатлены последние мгновения лыжника на Эльбрусе. Лыжник катался по склону в запрещенном месте и попал в небольшую лавину, из которой так и не смог выбраться.

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