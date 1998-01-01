Видео: На корпоратив в Татарстане пригласили «Снегурочку»-стриптизершу

Пользователи сети несколько дней обсуждают видео с новогоднего корпоратива одного из заводов в Республике Татарстан.
На кадрах видно, как перед мужской частью коллектива выступает танцовщица, облаченная в костюм Снегурочки. При этом в какой-то момент она сбрасывает верхнюю часть наряда и по очереди «запрыгивает» на мужчин, которые кажутся очень довольными.
— Вы тут все совсем голодные? — комментирует происходящее ведущий мероприятия.
— Походу руководство завода озабоченное, — высказался пользователь в комментариях под роликом.
Однако большая часть комментаторов поддержало такую идею корпоратива.
— Мужикам тоже надо отдыхать. Все нормально. Отстаньте, — написал другой.
Ранее Пятый канал сообщал, как рабочий коллектив одной из компаний в Набережных Челнах во время новогоднего праздника разгромил кафе.