Видео: На корпоратив в Татарстане пригласили «Снегурочку»-стриптизершу

, 16:03 Видео 384

Руководство приготовило для своих сотрудников неординарный новогодний подарок.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Вконтакте @d.dymskii

Пользователи сети несколько дней обсуждают видео с новогоднего корпоратива одного из заводов в Республике Татарстан.

На кадрах видно, как перед мужской частью коллектива выступает танцовщица, облаченная в костюм Снегурочки. При этом в какой-то момент она сбрасывает верхнюю часть наряда и по очереди «запрыгивает» на мужчин, которые кажутся очень довольными.

— Вы тут все совсем голодные? — комментирует происходящее ведущий мероприятия.

— Походу руководство завода озабоченное, — высказался пользователь в комментариях под роликом.

Однако большая часть комментаторов поддержало такую идею корпоратива.

— Мужикам тоже надо отдыхать. Все нормально. Отстаньте, — написал другой.

Ранее Пятый канал сообщал, как рабочий коллектив одной из компаний в Набережных Челнах во время новогоднего праздника разгромил кафе.

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