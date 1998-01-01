Видео: арбитр до потери сознания ударил юного хоккеиста на матче

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Инцидент произошел в ходе встречи между «Металлургом Златоуст» и «Спутником Миасс» на первенстве Челябинской области по хоккею.

Фото, видео: ФАН

 

Во время матча между молодежными командами «Металлург Златоуст» и «Спутник Миасс» на первенстве Челябинской области по хоккею арбитр сильно ударил 11-летнего игрока одной из команд. Об этом сообщает ФАН.

Юный спортсмен в ходе игры получил удаление и находился на скамейке штрафников. Что-то разозлило молодого человека и он сильно клюшкой ударил по бортику. В ответ на это судья встречи подъехал к нему и сильно толкнул.

Как рассказали очевидцы произошедшего, юный хоккеист после этого упал и короткое время находился без сознания. У ребенка рассечена губа и сильный стресс. На претензии родителей арбитр не отреагировал и, улыбнувшись, отказался извиняться.

Реакции от областной федерации хоккея на произошедший инцидент пока тоже не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как хоккеист канадского клуба «Келоуна Рокетс» в очередном матче мощным ударом расколол шайбу на две части.

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