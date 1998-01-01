Гуманитарную помощь доставили российские военные в Алеппо

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Жителям провинции привезли рис, мясные консервы, сахар, муку, а для детей — тульские пряники и школьные ранцы.

Фото, видео: Пятый канал

Российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям сирийских городов на северо-западе провинции Алеппо. Это один из беднейших регионов арабской республики. Людям привезли рис, мясные консервы, сахар, муку, а также ранцы и тульские пряники для детей.

— У меня шестеро детей, я их не могу сама обеспечить всем, спасибо за портфели, потомучто их у нас вообще нет, — поблагодарила военных Фатима Аль Ясин.

Представители российского Центра по примирению сторон пообещали: это далеко не последняя гуманитарная акция в этом районе Сирии. Наши военные уже составляют список деревень, где особенно нужна их помощь.

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