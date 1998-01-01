Попадая в Сирию с удивлением узнаешь о том, что жители этой страны — страшные сладкоежки. Магазины сладостей и кондитерские лавки в Дамаске поражают огромным выбором всевозможных конфет. Глядя на разнообразие шоколадных изделий, сладких плиток орехов и других сладостей, сложно удержать слюноотделение.

Такая же картина повторяется на главном рынке Дамаска. Здесь в «сладких рядах» от покупателей отбоя нет. Многие признаются, что приезжают в Дамаск специально, чтобы купить сладкие изделия, потому что в Дамаске они самые вкусные. Кроме того, провести весь выходной день на главном рынке, набивая карманы конфетами — у сирийцев это один из самых популярных способов приятно отдохнуть.

В Сирии ни один стол не обходится без сладкого угощения. Как говорят сами сирийцы: «Бог любит сладости. И мы любим!»

С фактическим окончанием войны число магазинов сладостей выросло многократно. А владельцы высококалорийного бизнеса уже подсчитывают будущую прибыль. Но для производителей сладостей конфеты — это не только бизнес. Секреты изготовления сахарных шедевров веками передаются из поколения в поколение, также, как и сами лавки сладостей. При этом каждый новый владелец творчески подходит к своему делу, и чувствует себя художником в момент рождения очередного произведения искусства. Прославленные мастера своего дела утверждают, что в конфетах важно все: и качество ингредиентов, и рецепт, и вдохновение.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Сирии запустили завод по производству электрического кабеля.