Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области

Причиной взрыва в многоквартирном доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области 14 января мог стать газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газовую службу.

Отмечается, что сейчас спасатели обследуют несущие стены здания. По предварительным данным, в результате взрыва четыре квартиры оказались полностью разрушенными. Также известно, что на седьмом этаже треснули стены.

Как, в свою очередь, стало известно Пятому каналу, МЧС удалось спасти семеро жителей многоквартирника. Однако, по информации Интерфакса, под завалами могут находиться не менее шести человек. Один человек погиб.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, взрыв произошел на девятом этаже кирпичного дома, что привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи.