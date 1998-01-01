Американский посол в Германии Пол Гренделл разослал в ряд крупных немецких компаний письма, в которых недвусмысленно намекал на возможность введения санкций против российско-европейского проекта. Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники издание «Хандельсблат». Также в газете опубликован текст этого письма, где, в частности, содержатся следующие строки:

— Строительство газопровода приведет к серьезным геостратегическим последствиям для наших союзников в Европе.

Официальный представитель посла выступил с заявлением, в котором призывал расценивать эти письма не в качестве угрозы, а как «ясное выражение политических интересов США». По мнению Пола Гренделла, «Северный поток — 2», а также вторая ветка газопровода «Турецкий поток» направлены в первую очередь на ослабление позиций Украины как транзитера газа в Европу, а этого допустить нельзя. МИД ФРГ в ответ на этот сомнительный довод посоветовало компаниям оставить письма без ответа, назвав действия американской стороны провокацией.

Авторитетная немецкая газета «Spiegel» пишет о том, что в понедельник ведомства федерального канцлера и Министерства иностранных дел обсудят, следует ли отреагировать на Гренделла и его заявления.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что о начале укладки труб «Северного потока — 2» в Финляндии.