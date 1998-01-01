Укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии

В Финляндии началось строительство российского газопровода «Северный поток-2». К работе уже приступило крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Об этом сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

— Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября, — заявили в компании.

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit будет сопровождать вспомогательный исследовательский корабль, который будет отслеживать расположение труб на морском дне.

В пресс-релизе Nord Stream 2 AG также отмечается, что судно Audacia завершило работы в водах Германии в субботу, 22 декабря. В общей сложности сейчас проложено 370 километров газопровода.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Госдеп призывал Германию выйти из «Северного потока — 2».

«Северный поток-2» — магистральный газопровод из России в Германию, проходящий через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1,2 тысячи километров.