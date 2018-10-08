Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена

Главный наставник московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов высказал уверенность, что игрок «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся вместе с «зенитовцем» Александром Кокориным в следственном изоляторе (СИЗО), выдержит это испытание и выйдет на поле.
Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на YouTube-канал «Футбольные люди».
Павел Мамаев находится в следственном изоляторе после того, как вместе со своим другом футболистом Александром Кокориным стал участникам двух драк 8 октября 2018 года. В одной из которых пострадал водитель ведущей Первого канала, а в другой жертвой разнузданных действий российских спортсменов стал чиновник Минпромторга Денис Пак. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее Пятый рассказывал, что суд ужесточил спортсменам обвинение. Статья «Побои», после проведения соответствующих экспертиз, была переквалифицирована в статью