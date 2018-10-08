Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена

, 16:38 54

Олег Кононов убежден, что Павел Мамаев, находящийся сейчас под стражей в следственном изоляторе, еще выйдет на поле качестве профессионального футболиста.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 186

Главный наставник московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов высказал уверенность, что игрок «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся вместе с «зенитовцем» Александром Кокориным в следственном изоляторе (СИЗО), выдержит это испытание и выйдет на поле.

Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на YouTube-канал «Футбольные люди».

— Павел — крепкий человек, он должен играть. Жаль, что все так происходит. Конечно, ситуация очень непростая. Надеюсь, он справится. Мамаев — сильный человек и будет еще играть, — публикует издание мнение главного тренера красно-белых.

Павел Мамаев находится в следственном изоляторе после того, как вместе со своим другом футболистом Александром Кокориным стал участникам двух драк 8 октября 2018 года. В одной из которых пострадал водитель ведущей Первого канала, а в другой жертвой разнузданных действий российских спортсменов стал чиновник Минпромторга Денис Пак. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый рассказывал, что суд ужесточил спортсменам обвинение. Статья «Побои», после проведения соответствующих экспертиз, была переквалифицирована в статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских убеждений». По ней фигурантам может грозить до двух лет лишения свободы. Статья «Хулиганство» тоже осталась. 22 декабря суд продлил пребывание за решеткой Мамаева и Кокорина, Новый год молодые люди встретили в СИЗО.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 186
7 янв
Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января
1 янв
«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева
30 дек
Им закон не писан: Чем прославились главные антигерои 2018 года
29 дек
Мамаев подал встречное заявление в полицию о причинении ему побоев
28 дек
Акция в поддержку Кокорина в Петербурге собрала восемь человек
27 дек
«Над ребятами издеваются»: адвокат о матче с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО
23 дек
Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол
22 дек
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
21 дек
«Это было ожидаемо»: Адвокат об окончательном обвинении Кокорина и Мамаева
21 дек
Кокорину и Мамаеву вновь ужесточили обвинение

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:24
Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене
17:19
«На медузу похожа»: Поклонники Бузовой поиздевались над ее новыми фото с пляжа
17:15
В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного
16:59
Видео: Автобус переехал пожилую женщину в Иркутске
16:56
Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину
16:50
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте
16:42
Лукашенко о конфликте в Донбассе: «Это недоразумение надо заканчивать»
16:38
Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена
16:25
Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе
16:18
Смерть на снежном склоне — как «адреналиновые наркоманы» рискуют своими и чужими жизнями
16:18
Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры
16:02
Старки умрут? В трейлере «Игры престолов» поклонники нашли крупный спойлер
15:59
Хабиб, Квитко, Бузова и другие — ТОП-10 постов в Instagram 2018 года в России
15:52
Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье
15:48
В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы
15:42
Блокада Ленинграда: По местам легендарных событий
15:33
Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд
15:24
Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты
15:17
Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником
15:16
Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

04.12.2018

Кремль — решение по делу Мамаева и Кокорина будет принимать суд

10.10.2018

Пранкеры Лексус и Вован дозвонились до Кокорина

09.10.2018

Брата футболиста-хулигана Кокорина штрафовали больше 60 раз в этом году

09.10.2018

Боксер Кокоев вызвал футболиста Кокорина на ринг за расизм

09.10.2018

Устроившие две драки в Москве футболисты задержаны

09.10.2018

Кокорин и Мамаев до чиновника избили водителя сотрудника Первого канала

09.10.2018

До драки с чиновником Кокорин и Мамаев возможно участвовали и в других потасовках

08.10.2018

До двух лет лишения свободы могут получить Кокорин и Мамаев за драку с чиновниками

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама