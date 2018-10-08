Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена

Главный наставник московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов высказал уверенность, что игрок «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся вместе с «зенитовцем» Александром Кокориным в следственном изоляторе (СИЗО), выдержит это испытание и выйдет на поле.

Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на YouTube-канал «Футбольные люди».

— Павел — крепкий человек, он должен играть. Жаль, что все так происходит. Конечно, ситуация очень непростая. Надеюсь, он справится. Мамаев — сильный человек и будет еще играть, — публикует издание мнение главного тренера красно-белых.

Павел Мамаев находится в следственном изоляторе после того, как вместе со своим другом футболистом Александром Кокориным стал участникам двух драк 8 октября 2018 года. В одной из которых пострадал водитель ведущей Первого канала, а в другой жертвой разнузданных действий российских спортсменов стал чиновник Минпромторга Денис Пак. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.