Видео: В Приморье спасли туристов, застрявших в пещере на скале

В Приморье спасена группа туристов. Трое экстремалов решили самостоятельно исследовать пещеру на склоне вулкана Барановский, но не рассчитали своих сил и не смогли спуститься вниз. Молодые люди оказались заблокированы в пещере рядом с железнодорожной станцией «Барановская» в Надеждинском районе Приморья, 12 января.

Спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия и помогли незадачливым туристам. На тросе экстремалов спустили в безопасное место. В ходе спасательной операции никто не пострадал.

Ранее Пятый канал рассказывал, как трое туристов застряли на скале у вулкана в Приморье примерно в 100 километрах от Владивостока.