В МЧС показали, как выглядит полуразрушенный дом после взрыва в городе Шахты

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Взрыв газа в многоквартирном доме в Ростовской области произошел утром 14 января.

Фото, видео: МЧС России

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 13

Хлопок газа произошел рано утром в понедельник, 14 января, в жилом девятиэтажном доме города Шахты в Ростовской области. Это привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи. МЧС РФ опубликовало кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых видны все масштабы разрушений.

После ЧП в городе Шахты Ростовской области 29 жителей дома размещены в гостинице, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате трагедии погибли четыре человека. Губернатор региона также заявил, что стена поврежденного взрывом дома может рухнуть.

Ранее Пятый канал сообщал, что россиян призвали отказаться от газовых плит в квартирах. Сенатор Валерий Рязанский высказался за пересмотр тарифов на электроэнергию, чтобы люди могли отказаться от приготовления пищи на газе.

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