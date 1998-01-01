В МЧС показали, как выглядит полуразрушенный дом после взрыва в городе Шахты

Хлопок газа произошел рано утром в понедельник, 14 января, в жилом девятиэтажном доме города Шахты в Ростовской области. Это привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи. МЧС РФ опубликовало кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых видны все масштабы разрушений.

После ЧП в городе Шахты Ростовской области 29 жителей дома размещены в гостинице, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате трагедии погибли четыре человека. Губернатор региона также заявил, что стена поврежденного взрывом дома может рухнуть.

Ранее Пятый канал сообщал, что россиян призвали отказаться от газовых плит в квартирах. Сенатор Валерий Рязанский высказался за пересмотр тарифов на электроэнергию, чтобы люди могли отказаться от приготовления пищи на газе.