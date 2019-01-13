Анита Цой показала фото взрослого сына

, 6:00 Фото 17

Пользователи Instagram отметили сходство матери и ребенка.

Фото: Instagram @anitatsoy

Анита Цой выложила в Instagram фото со своим сыном Сергеем — певица не часто балует публику подробностями своей личной жизни, поэтому под публикацией набралось порядочное количество комментариев.

 
 
 
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Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)

— Вы с ним смотритесь, как брат и сестра, но не как мама и сын. Это я говорю абсолютно искренне.

— Такие глаза добрые у сына, а мамочка как подружка выглядит, чудесная фотка.

— Вы классные!!! Ну вот не сказать, что это мама с сыном, Аниточка вы выглядите обалденно.

Анита Цой замужем за политиком и спортивным функционером Сергеем Цоем. Пара живет в браке уже 28 лет, сын Сергей — единственный ребенок в семье.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Анита Цой хвасталась своими пышными формами.

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