Анита Цой показала фото взрослого сына

Анита Цой выложила в Instagram фото со своим сыном Сергеем — певица не часто балует публику подробностями своей личной жизни, поэтому под публикацией набралось порядочное количество комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 13 Янв 2019 в 2:51 PST

— Вы с ним смотритесь, как брат и сестра, но не как мама и сын. Это я говорю абсолютно искренне.

— Такие глаза добрые у сына, а мамочка как подружка выглядит, чудесная фотка.

— Вы классные!!! Ну вот не сказать, что это мама с сыном, Аниточка вы выглядите обалденно.

Анита Цой замужем за политиком и спортивным функционером Сергеем Цоем. Пара живет в браке уже 28 лет, сын Сергей — единственный ребенок в семье.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Анита Цой хвасталась своими пышными формами.