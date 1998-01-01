Видео: В МВД рассказали о задержании дерзких налетчиков из Екатеринбурга

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Двое мужчин в масках забрали из ювелирного магазина драгоценности на сумму 12 миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД России

Сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина в Свердловской области. 20 декабря они ворвались в помещение с пистолетами в руках и заставили двух девушек-продавцов встать к стене и поднять руки.

Набив сумки украшениями, бандиты выбежали из салона и сменили одежду в ближайшем дворе. После этого они сели в пассажирский автобус, но попали в руки силовиков на одном из постов. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, один из екатеринбуржцев был ранее судим за тяжкое преступление.

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