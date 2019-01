Британский парламент отверг предложение Терезы Мэй по Brexit

Британские парламентарии разгромили предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, передает ТАСС.

За «сделку» премьер-министра проголосовали 202 человека, против — 432. Такой результат может привести как к «жесткому» выходу страны из Евросоюза, так и его к отмене в принципе. Одно можно утверждать с уверенностью — вероятность выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 ничтожна.

После разгромного голосования Тереза Мэй заявила, что поднимет вопрос доверия к правительству Соединенного королевства в парламенте, и готова предоставить план дельнейших действий, если парламентарии ей доверяют.

Лидер британской оппозиции и глава партии лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьеру Мэй.

. @jeremycorbyn has tabled a no confidence motion in the Government after their historic defeat on Theresa May’s deal. The Government have confirmed that this will be debated and voted upon tomorrow. pic.twitter.com/c1hdmLuKrB