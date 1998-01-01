Британский парламент отверг предложение Терезы Мэй по Brexit

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Премьер-министр Великобритании потерпел крупнейшее поражение в Вестминстерском дворце за почти вековую историю.

Фото: globallookpress.com

Британские парламентарии разгромили предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, передает ТАСС.

За «сделку» премьер-министра проголосовали 202 человека, против — 432. Такой результат может привести как к «жесткому» выходу страны из Евросоюза, так и его к отмене в принципе. Одно можно утверждать с уверенностью — вероятность выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 ничтожна.

После разгромного голосования Тереза Мэй заявила, что поднимет вопрос доверия к правительству Соединенного королевства в парламенте, и готова предоставить план дельнейших действий, если парламентарии ей доверяют.

Лидер британской оппозиции и глава партии лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьеру Мэй.

Глава Евросовета Дональд Туск признал провал достигнутого соглашения по Brexit, а Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность новых переговоров по выходу Британии из ЕС. Координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт завил, что Брюссель должен защищать права своих граждан в Соединенном Королевстве.

Ранее Пятый канал рассказывал о решающем дне Терезы Мэй на посту британского премьера.

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