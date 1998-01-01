Российские военные привезли гуманитарную помощь бедуинам в Сирии

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Местные жители из-за войны находятся за чертой бедности — в регионе не работает ни одно предприятие.

Фото, видео: Пятый канал

Российские военные спасли от голода и холода семьи сирийских бедуинов. Гуманитарный конвой прибыл в деревню Сайидия на севере провинции Алеппо, которая серьезно пострадала от обстрелов боевиков. Местные жители оказались за чертой бедности, там до сих пор не работает ни одно предприятие, и заработать, чтобы добыть хоть какую-то еду — практически невозможно. Помогли представители российского центра по примирению, они привезли людям консервы, сахар, муку, рис, чай и теплые одеяла.

— Здравствуйте, мы к вам из Росси с подарками… Вот, чтобы не мерзли зимой — теплые одеяла, продуктовые наборы вам, будете готовить…

Сейчас в деревне Сайидия насчитывается больше сотни многодетных семей. Российские военные регулярно общаются с главами поселений региона, которые сообщают, в чем больше всего нуждаются люди.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо.

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