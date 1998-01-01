Самый сложный этап «Дакара» стал удачным для россиян

Восьмой, самый сложный этап ралли-марафона «Дакар» оказался для россиян весьма удачным. Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников вышел в лидеры в зачете грузовиков. Экипаж еще одного «камазовца», Эдуарда Николаева, приехал восьмым и опустился на вторую позицию в общем зачете. Теперь важно не растерять преимущество, впереди еще два этапа.

Порадовал и Сергей Карякин, в зачете мотовездеходов. После досадной аварии на седьмом этапе он сумел подняться с 22-го на 10-е в общем зачете. Но рассчитывать на подиум россиянин может только, если у соперников возникнут серьезные проблемы.

Ралли-марафон «Дакар» (ранее «Ралли Париж-Дакар» — Прим. ред.) основал французский гонщик Тьери Сабин. Соревнования проводятся с 1978 года. Ранее гонка проходила в Африке, с 2009-го — на территории Южной Америки.

Экипажи команды «КАМАЗ-Мастер» становились многократными победителями и призерами легендарной гонки.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором перевернулся багги Сергея Карякина. Это случилось при прохождении участка трассы в попытке преодолеть один из барханов.