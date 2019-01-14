Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева, находящиеся на отдыхе на Мальдивах, ответили поклонникам на слухи о возможной беременности Утяшевой. Супруги сделали совместный снимок, на котором Воля с привычным ему юмором постарался как можно больше «оттопырить» живот.
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Фанатам Ляйсан Утяшевой шутка супругов понравилась, и они начали подыгрывать им в комментариях.
— Легких родов Паше! — написал один из пользователей.
— Обожаю вашу семью! Вы такие настоящие! — добавил другой.
Ранее Пятый канал сообщал, что на этом же отдыхе телеведущая похвасталась умением мужа фотографировать ее ноги.
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