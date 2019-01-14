Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева, находящиеся на отдыхе на Мальдивах, ответили поклонникам на слухи о возможной беременности Утяшевой. Супруги сделали совместный снимок, на котором Воля с привычным ему юмором постарался как можно больше «оттопырить» живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 15 Янв 2019 в 1:13 PST

— Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик Павла Воли. Как он округлился! Ждем чуда! — подписала фотографию телеведущая.

Фанатам Ляйсан Утяшевой шутка супругов понравилась, и они начали подыгрывать им в комментариях.

— Легких родов Паше! — написал один из пользователей.

— Обожаю вашу семью! Вы такие настоящие! — добавил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что на этом же отдыхе телеведущая похвасталась умением мужа фотографировать ее ноги.