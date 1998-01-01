Алчные перекупщики продают билеты на шоу Пугачевой по 375 тысяч рублей

Места на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Москве продают по 375 тысяч рублей. При этом реальная стоимость не превышает 100 тысяч. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

— Билеты на выступление Примадонны раскупили всего за сутки. Сейчас найти «пропуск» на концерт можно только у перекупщиков, — заявил источник.

В интервью с корреспондентом URA.RU концертный директор певицы призвала поклонников Пугачевой не вестись на поводу у слухов о приступе во время съемок. Она подтвердила, что на выступлении ожидается полный аншлаг — билетов в кассе уже нет. Этим умело пользуются спекулянты, продающие места в три раза дороже исходной цены.

Ранее Анна Нетребко пожалела российских зрителей, страдающих от «билетной мафии».