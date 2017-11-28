Международная федерация бобслея диквалифицировала Зубкова на два года

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Президент российской ассоциации бобслея РФ Александр Зубков и еще трое российских бобслеистов дисквалифицицированы за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи в 2014 году.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Допинговый скандал 244

Российские бобслеисты Александр Зубков, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев и Александр Касьянов дисквалифицированы Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Решение вынесено в среду, 16 января. Причина — нарушение антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Это влечет за собой отстранение как от спортивной, так и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем. Кроме этого, все результаты, достигнутые спортсменами на соревнованиях, аннулируются.

Результаты Зубкова отменяются начиная с февраля 2014 года, аннулирование спортивных достижений остальных спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил впервые, начнется с момента их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года.

Российские спортсмены имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). IBSF продолжает рассмотрение дел еще двух российских бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Мосгорсуд не признал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне и восстановил Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

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