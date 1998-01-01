В ЕС согласовали новые санкции против Петрова и Боширова

Послы 28 стран Европейского союза утвердили новые санкции против четырех человек, которые якобы являются «офицерами ГРУ». В их число попали Руслан Боширов и Александр Петров, которых безосновательно обвиняют в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает URA.RU. Кроме того, в санкционный список войдут пять граждан Сирии, сообщил журналистам источник в Совете ЕС.

Как сообщалось ранее, россиян Александра Петрова и Руслана Боширова Лондон называет «агентами ГРУ» и обвиняет в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Основанием для обвинений послужило то, что Петров и Боширов посещали Солсбери в те дни, когда произошло покушение.

Позже в интервью телеканалу RT россияне заявили, что шокированы обвинениями, а о семье Скрипалей узнали только после инцидента. Свою причастность к спецслужбам они категорически отрицают, а поездки за границу объяснили бизнесом, который связан с фитнесом и спортивным питанием.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения отравленные были выписаны из больницы, из местонахождение в настоящее время неизвестно.