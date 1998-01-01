Бывшая солистка HiFi рассказала подробности появления на свет сына

39-летняя певица, экс-солистка группы HiFi Татьяна Терешина в среду, 16 января, на своей странице в Instagram поведала подписчикам детали появления на свет новорожденного сына.

— Только я вчера выставила пост с животом, как почувствовала, что начались схватки. Позвонила мужу, он в панике потребовал срочно вызвать скорую, так как боялся не успеть до меня доехать на своей тачке. Но я сказала, что дождусь и терпеливо ахала, и дышала. Потом стало все нарастать, семимильными шагами… Приехал Олег и мы втопили. По дороге поняли, что мало бенза, и я заставила заехать (так не нужно делать)) точно))), но я же крутая. Приехали в роддом я уже еле стояла, точнее только стоять и могла в неестественной и не сексуальной позе загагулины. В общем родила я быстро и красиво)) , — пишет Татьяна. (орфография и пунктуация автора — прим.ред.)

Instagram @tanya_tereshina

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-солистка Hi-Fi стала мамой во второй раз. Татьяна Терешина сообщила подписчикам в Instagram пол, рост и вес новорожденного ребенка.