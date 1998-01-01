Видео: В Тбилиси при взрыве газа в многоэтажном доме погибли три человека

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Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Georgian Broadcaster

В грузинской столице в районе Диди Дигоми в девятиэтажном доме в результате взрыва газа вечером в среду, 16 января, погибли как минимум три человека. Еще несколько жильцов получили ожоги, передает ТАСС.

Взрыв газа произошел на шестом этаже здания. Ударной волной во многих окнах выбиты стекла. Отмечается, что спасатели эвакуировали из дома всех жильцов. На месте работают пожарные и медики.

Ранее Пятый канал сообщал, что после взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области было обнаружено тело пятого погибшего.

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