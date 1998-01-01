Поисковая операция в Шахтах завершена: найдено тело пятой погибшей

Спустя почти ровно двое суток после взрыва бытового газа в квартире на девятом этаже в жилом доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области в среду, 16 января, было найдено тело пятой погибшей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— Последнее тело обнаружено, аварийно-спасательные работы завершены, — цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС РФ по Ростовской области Марину Абрамченко.

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Трагедия произошла в 6.18 утра в понедельник, 14 января. Первыми спасателям удалось спасти пять человек. Позднее из-под завалов достали двухлетнюю девочку и ее отца. Как сообщают медики, их состояние здоровья стабильное.

Известно, что жертвами ЧП стали мама спасенного ребенка, пожилая учительница и семья из трех человек — родители и 23-летняя девушка, тело которой достали последней. Согласно данным горадминистрации, взрывом частично обрушились восьмой и девятый этажи в одном из подъездов, а также повреждения получил близко стоящий дом. Полностью разрушены четыре квартиры, а шестнадцать повреждены.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что после завершения поисковой операции специалисты должны будут обследовать пострадавший многоквартирный дом.

В среду, 16 января, в городе объявлен день траура по погибшим. Возле места трагедии в полдень пройдет панихида, которое планирует посетить губернатор области Василий Голубев.

Между, тем, как сообщают «Известия», управляющая компания, которая отвечает за обслуживание дома, отказалась брать на себя ответственность за состояние газовых коммуникаций. Якобы, этими вопросами занимался сторонний подрядчик. Поиском виновных и установлением всех обстоятельств трагедии занимаются следователями. Кроме того, через неделю эксперты дадут заключние, будет ли снесена многоэтажка.

Взрыв, произошедший в городе Шахты, случился меньше, чем через месяц после еще более масштабной и аналогичной в Магнитогорске Челябинской области. Параллели провели уже многие. Выводы напрашиваются сами собой. Сейчас власти на федеральном уровне, а также специалисты обсуждают, как избежать таких трагедий в будущем. А пока газовщики перестраховываются и в случае малейшей опасности отключают целыми домами, на волне паники появились мошенники, которые обманывают напуганных граждан, продавая им бесполезные приспособления для газовых труб и колонок.