Тарантино меняет профессию! — Режиссер попробовал себя в новом качестве

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Создатель «Криминального чтива» взглянул на кинотворчество, с другой стороны.

Фото: Twitter @qtarantino_news

Знаменитый американский кинорежиссер, чьи фильмы отличаются особым почерком, часто подвергавшийся критике, решил сам попробовать себя в этом амплуа. На сайте своего кинотеатра New Beverly Cinema создатель «Криминального чтива» и «Бешенных псов» выступил с рецензией на фильм Мартина Дэвидсона и Стивен Верона «Лорды из Флэтбуша» с Сильвестром Сталлоне и Ричардом Гиром.

Фильм «Лорды из Флэтбуша», созданный в 1974 году повествует о о жизни четверых друзей — участников уличной банды, проживающих в одном из самых населенных районов Нью-Йорка — Бруклине. Действие картины разворачивается в послевоенные годы. Молодые люди живут на всю катушку, играют в бильярде на деньги, воруют автомобили, «зависают» в местном кафе, флиртуют с девушками.

По признанию Тарантино, этот фильм ему очень понравился. Он называет эту его хитом и признается, до сих пор напевает рекламный джингл «Лордов» — этого «доброго воспоминания о старой киноэпохе».

По имеющейся информации, в 2019 году Тарантино планирует выпустить фильм «Однажды в Голливуде». Это девятая кинолента мастера, а после выходя десятого фильма, Квентин намеревался завершить карьеру кинорежиссера.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в 2019 году 55-летний Тарантино женился в первый раз, но со второй попытки.

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