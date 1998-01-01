Видео: Студент «заказал» свою семью ради квартиры

23-летний студент из Сочи предстанет перед судом за то, что решил избавиться от своих ближайших родственников — родителей и маленькой сестры. После смерти родных парень планировал единолично вступить в наследство и заполучить все имущество.

О своем циничном замысле он рассказал другу и вскоре намерения студента стали известны правоохранителям. В роли исполнителя преступления выступил сотрудник полиции, который согласился «совершить» злодеяние за три миллиона рублей. Расплатиться заказчик пообещал только после получения наследства.

Примечательно в этой страшной истории то, что молодой человек пообещал «киллеру» вести себя как подобает убитому горем сыну после убийства — «со всеми слезами и т. п.». Также студент выдал расположение комнат, обозначил места установки камер наблюдения, предупредил о собаке, и даже передал орудие предполагаемого убийства — охотничий нож.

26 января 2018 года парня задержали с поличным в момент передачи расписки исполнителю. Дело направлено в суд.

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