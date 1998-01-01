Критики уверены, что фильм «Стекло» заставит переосмыслить жанр кинокомикса

Супергеройский триллер М. Найта Шьямалана «Стекло», ставший завершающей частью трилогии, в которую вошли «Неуязвимый» и «Сплит», перевернет представления россиян о жанре кинокомикса. К такому утверждению пришли журналисты RT.
Согласно сюжету, в новом фильме, премьера которого состоялась в четверг, 17 января, герои предыдущих частей встречаются, а злодеи объединяются.
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По мнению экспертов, работая над премьерой, Шьямалан учел все свои предыдущие ошибки и буквально «отшлифовал продукт».
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Главные роли в картине исполняют Брюс Уиллис, Сара Полсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Спенсер Трит Кларк, Чарлэйн Вудард и Колин Кэмпбелл.
Ранее Пятый канал сообщал, что американский режиссер Квентин Тарантино стал кинокритиком.