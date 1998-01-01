Критики уверены, что фильм «Стекло» заставит переосмыслить жанр кинокомикса

Супергеройский триллер М. Найта Шьямалана «Стекло», ставший завершающей частью трилогии, в которую вошли «Неуязвимый» и «Сплит», перевернет представления россиян о жанре кинокомикса. К такому утверждению пришли журналисты RT.

Согласно сюжету, в новом фильме, премьера которого состоялась в четверг, 17 января, герои предыдущих частей встречаются, а злодеи объединяются.

— «Стекло» неплохо работает как самостоятельное произведение, однако в первую очередь оно, конечно, венчает комикс-триптих Шьямалана — и «Неуязвимого» со «Сплитом» перед походом в кино стоит пересмотреть хотя бы ради усиления эффекта , — говорится в публикации.

По мнению экспертов, работая над премьерой, Шьямалан учел все свои предыдущие ошибки и буквально «отшлифовал продукт».

— Неожиданно «Стекло» оказывается куда более глубоким с философской точки зрения произведением, чем «Неуязвимый» или «Сплит». Каким-то образом постановщику удалось сказать новое слово там, где все слова, казалось бы, уже сказаны , — добавляется в рецензии.

Главные роли в картине исполняют Брюс Уиллис, Сара Полсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Спенсер Трит Кларк, Чарлэйн Вудард и Колин Кэмпбелл.

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