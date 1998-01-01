Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, на предстоящей неделе через Европейскую часть России пройдут два мощных циклона.

Один в настоящее время находится вблизи Санкт-Петербурга, он смещается от южных районов Финляндии на восток, поэтому погода в этом регионе будет пасмурная со снегопадами и метелями.

К середине недели в обеих столицах температура несущественно понизится. Ближе к 20-м числам ситуация снова изменится — с запада подойдет еще один циклон, и ветры с сильными снегопадами снова обрушатся на центральную часть России. Но ближе к 19 января, ко времени традиционных для православных россиян крещенских купаний, температура в Европейской части РФ снова несущественно опустится до — 4 — 6 градусов и ветер утихнет до 2-7 метров в секунду.

Сильными крещенские морозы обещают быть в Северной части России: Мурманской области и на севере Архангельской, в северных районах Карелии, Республике Коми и Ненецком автономном округе. В среднем температура воздуха в этих регионах будет держаться на уровне — 20 градусов. В центре России погода будет облачной и умерено снежной, температура воздуха ожидается от — 5 до — 10 градусов.

В Ростовской, Астраханской областях, в Республике Калмыкия в конце недели будет около нуля. В Крыму и на Северном Кавказе в конце недели ожидаются плюсовые показатели температуры воздуха — в пределах от +2 до +7 градусов и без существенных осадков, рассказал Александр Синенков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 11 января из-за мощного снегопада в Москве были отменены 45 авиарейсов.