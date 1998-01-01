Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе

, 16:25 Эксклюзивное интервью 84

Прогнозом в эксклюзивном интервью Пятому каналу поделился специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3505

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, на предстоящей неделе через Европейскую часть России пройдут два мощных циклона.

Один в настоящее время находится вблизи Санкт-Петербурга, он смещается от южных районов Финляндии на восток, поэтому погода в этом регионе будет пасмурная со снегопадами и метелями.

К середине недели в обеих столицах температура несущественно понизится. Ближе к 20-м числам ситуация снова изменится — с запада подойдет еще один циклон, и ветры с сильными снегопадами снова обрушатся на центральную часть России. Но ближе к 19 января, ко времени традиционных для православных россиян крещенских купаний, температура в Европейской части РФ снова несущественно опустится до — 4 — 6 градусов и ветер утихнет до 2-7 метров в секунду.

Сильными крещенские морозы обещают быть в Северной части России: Мурманской области и на севере Архангельской, в северных районах Карелии, Республике Коми и Ненецком автономном округе. В среднем температура воздуха в этих регионах будет держаться на уровне — 20 градусов. В центре России погода будет облачной и умерено снежной, температура воздуха ожидается от — 5 до — 10 градусов.

В Ростовской, Астраханской областях, в Республике Калмыкия в конце недели будет около нуля. В Крыму и на Северном Кавказе в конце недели ожидаются плюсовые показатели температуры воздуха — в пределах от +2 до +7 градусов и без существенных осадков, рассказал Александр Синенков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 11 января из-за мощного снегопада в Москве были отменены 45 авиарейсов.

Тема:
Погода 3505
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