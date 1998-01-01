США назвали «условия спасения» ДРСМД

Уничтожение ракеты 9М729 поможет России «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США планируют выйти уже 2 февраля. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель госсекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
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Представитель США отметила, что вариант изменения 9М729 уже не подходит, поскольку американские военные никак не смогут проверить этот факт.
Ранее Пятый канал сообщал, что на днях США объявили, что планируют приостановить соблюдение обязательств по ДРСМД 2 февраля. В России, в свою очередь, назвали такую позицию ошибочной и ущербной и обратились за помощью к Европе.