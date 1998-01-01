США назвали «условия спасения» ДРСМД

Уничтожение ракеты 9М729 поможет России «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США планируют выйти уже 2 февраля. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель госсекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

— Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету , — цитирует газета Томпсон.

Представитель США отметила, что вариант изменения 9М729 уже не подходит, поскольку американские военные никак не смогут проверить этот факт.

— Единственное, что проверяемо, — это уничтожение ракет и пусковых установок. Договор еще вполне можно спасти! Россия просто должна начать его выполнять, — добавила Андреа Томпсон.

Ранее Пятый канал сообщал, что на днях США объявили, что планируют приостановить соблюдение обязательств по ДРСМД 2 февраля. В России, в свою очередь, назвали такую позицию ошибочной и ущербной и обратились за помощью к Европе.