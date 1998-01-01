«Позиция США ошибочна и ущербна»: Сергей Рябков о ДРСМД

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Замглавы МИД РФ прокомментировал неготовность Соединенных Штатов рассматривать предложения России по ДРСМД.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 17 января, заявил о том, что неготовность США рассматривать предложенные РФ меры транспарентности в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности является ошибочной и ущербной позицией, сообщает Интерфакс.

Как подчеркнул Сергей Рябков, США сознательно и убежденно ведут к тому, чтобы выйти из ДРСМД.

— Позиция США в Женеве была сугубо односторонней, ультимативной, содержащей элемент шантажа в отношении России, — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что только взаимный учет интересов и предложений способен в результате сохранить ДРСМД.

— Нынешняя позиция США — это сигнал о том, что в Вашингтоне взят курс на слом договора. Мы этим встревожены, мы этим озабочены, мы будем этому противостоять, — подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее Пятый канал сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу воздействовать на Вашингтон в вопросе о ДРСМД.

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