С десяточкой! Петербург встал в рекордных пробках

Санкт-Петербург в прямом смысле замер — в Северной столице десятибалльные пробки.

Как сообщают жители города, наземный общественный транспорт буквально утопает в сугробах. Виной всему затянувшаяся метель, вторые сутки засыпающая город снегом. В четверг, 17 января, скорость движения автомобилей в час пик в центре города составила всего три километра в час.

Горожане отмечают, что из-за затрудненных дорожных и метеорологических условий, а также желания некоторых водителей в такой ситуации нарушить ПДД для сокращения времени в пути, ДТП разной степени серьезности происходят буквально на каждом километре петербургских автодорог.

Полностью заблокировано движение на Арсенальной улице и проспектах Каменноостровском и Энергетиков. Предположить, как долго в городе будет сохраняться транспортный коллапс, пока невозможно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Петербург обрушилась «метель года».