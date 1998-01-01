В результате взрыва в Боготе погиб 21 человек — видео с места

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Автомобиль со взрывчаткой взорвался у кадетской школы полиции в столице Колумбии.

Фото, видео: www.conelmazodando.com.ve, Twitter @OFFICIALSUSHMIT

Взрыв в кадетской школе в Боготе унес жизни по меньшей мере 21 человека, сообщили в колумбийской полиции.

Еще около 70 человек получили ранения. По предварительным данным, автомобиль, начиненный взрывчаткой сдетонировал на территории полицейского учебного заведения.

Президент Колумбии уже объявил о трехдневном трауре в стране. Власти государства назвали произошедшее терактом. Прокурор страны Умберто Мартинес назвал его исполнителя — им стал водитель автомобиля по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, который протаранил кадетскую школу. В его машине находилось около 80 килограммов пентолита.

eltiempo.com

Ранее Пятый канал рассказывал о террористической атаке в столице Кении Найроби.

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Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

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