Взрыв в кадетской школе в Боготе унес жизни по меньшей мере 21 человека, сообщили в колумбийской полиции.

Еще около 70 человек получили ранения. По предварительным данным, автомобиль, начиненный взрывчаткой сдетонировал на территории полицейского учебного заведения.

La Policía colombiana eleva a 21 la cifra de muertos en atentado en Bogotá. Más detalles aquí: https://t.co/BQDCKa3adu #Internacionales pic.twitter.com/Z2SeAOktzy — Plano Informativo (@Planoinforma) 18 января 2019 г.

Президент Колумбии уже объявил о трехдневном трауре в стране. Власти государства назвали произошедшее терактом. Прокурор страны Умберто Мартинес назвал его исполнителя — им стал водитель автомобиля по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, который протаранил кадетскую школу. В его машине находилось около 80 килограммов пентолита.

eltiempo.com

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