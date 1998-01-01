Над утонувшим в снегу Петербургом нависла новая туча

В Петербурге введен режим повышенной готовности. На город идут сразу два мощных циклона. Накануне Северная столица буквально утонула в снегу — за день выпало 20 сантиметров осадков. Позже снегопад сменился ледяным дождем. Ночью температура опустилась до минус 10 градусов. Горожан призывают к осторожности: в городе — гололед. На дорогах — сотни аварий. Пассажирам даже пришлось толкать автобусы. На скользкой дороге транспорт не мог подняться в горку. На очистку улиц местные власти вывели больше тысячи единиц спецтехнкии и столько же дворников. К вечеру синоптики вновь обещают метель.

Засыпает и Норильск. Пользователи публикуют фотографии в соцсетях. Высота сугробов достигает третьих этажей зданий. Через дворы люди пробираются с лопатами в руках.

А жителям Камчатки из-за циклона сократили рабочий день. В школах отменили занятия. На дорогах — почти нулевая видимость. Выходить на улицу — опасно для жизни. Всю неделю в регионе бушуют метели.

Непогода накрыла Свердловскую область. Шквалистый ветер валил деревья и рекламные щиты. А с одного из домов ветер сорвал сайдинг. К счастью, никто не пострадал.

В Крыму — тоже очень скользко после снегопада. Дороги превратились в каток, из-за чего под Симферополем столкнулись легковушка и три грузовика. От удара одна из «Газелей» превратилась в груду металлолома. Водителя вызволяли с помощью гидравлических ножниц. В тяжелом состоянии мужчина доставлен в больницу.

Ранее Пятый канал сообщал, что пробки в Санкт-Петербурге из-за снега в четверг, 17 января, достигали рекордных 10 баллов.