Меган Маркл может вернуться в шоу-бизнес

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская, вынужденная оставить после замужества актерскую карьеру, может вернуться в шоу-бизнес. Такую возможность в интервью американскому еженедельному журналу People не исключил известный историк и биограф королевской семьи, Роберт Лейси.

По его словам, королева Елизавета поручила Меган курировать Национальный театр Великобритании, и это прекрасная возможность для творческого самовыражения бывшей актрисы, в какой-то момент она может увлечься постановками или даже начать руководить ими.

— Не исключено, что мы увидим члена королевской семьи, выступающего однажды на сцене Национального театра, — сказал Лейси.

Как сообщалось ранее, в апреле 37-летняя Меган Маркл должна родить ребенка. Нетерпеливые британцы активно делают ставки на пол и имя ребенка.