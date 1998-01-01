В Минобороны опровергли информацию об обнаружении второго летчика Су-34

Министерство обороны опровергло информацию об обнаружении и спасении второго летчика Су-34. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства, изначально поступившая информация о том, что второй пилот был найдет — не подтвердилась.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что около 16 часов дня по местному времени в небе над Японским морем в 35 километрах от берега столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, летевших в рамках тренировки без боекомплектов.

Обоим экипажам удалось катапультироваться. Одного пилота удалось спасти, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второго разыскивают пять кораблей, несколько самолетов и вертолет Ми-8.