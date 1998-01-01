МИД РФ: Россия изучит предложения ФРГ по Керченскому проливу

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложения властей Германии по судоходству в водах Керченского пролива. Свое заявление он сделал сегодня, 18 января, во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, пишет RT.

— Что касается Керченского пролива… Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров… Мы только что его (документ — Прим.ред.) получили, мы должны его изучить, — сказал Сергей Лавров.

Как сообщил глава МИД РФ, Владимир Путин ответил согласием на просьбу Ангелы Меркель о посещении немецких специалистов района Керченского пролива с целью изучить, как осуществляется судоходство в акватории. При этом, отметил Сергей Лавров, согласие было дано довольно давно, но до сих пор никто не приехал.

— Канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. Вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем, — рассказал он.

При этом, подчеркнул глава МИД, комментируя слова Мааса о Керченском проливе, что свобода судоходства там была всегда, в том числе для украинских судов и кораблей.

Ранее Пятый канал рассказывал об условиях, которые назвал вице-премьер Крымского правительства Георгий Мурадов, согласно которым украинские корабли могут пройти в Азовское море.