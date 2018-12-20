Условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море озвучили в Крыму

, 19:06 135

Проблем для прохода через Керченский пролив военных судов Незалежной нет.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 187

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в пятницу, 4 января, заявил, что никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет, сообщает РИА Новости.

— Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств, — сказал Мурадов.

Георгий Мурадов подчеркнул, что власти Украины не хотят этого слышать и делают заявления, ставящие под угрозу безопасность в Керченском проливе. Киевские власти выбирают курс на обострение ситуации.

Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому, — отметил вице-премьер.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Украины планируют осуществить очередную попытку направить военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

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