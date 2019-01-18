Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение Господне

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, передает RT со ссылкой на источник в Кремле.

В администрации главы государства не уточнили, где именно российский лидер совершил омовение, отметив лишь, что Путин присоединился к православной традиции.

В Крещение Господне в купель окунулись целый ряд чиновников, политиков и общественных деятелей, среди них — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au) 18 Янв 2019 в 9:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 18 Янв 2019 в 2:04 PST

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов совершил омовение в святой воде на реке Кие в Кузбассе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Астахов (@rfdeti) 18 Янв 2019 в 9:58 PST

— С Праздником Богоявления Господня из самого Сердца Сибири! — поздравил православных Астахов на своей странице в Instagram.

Депутат Госдумы Николай Валуев отпраздновал Крещенский Сочельник в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области.

Православные верующие начинают окунаться в прорубь, согласно народной традиции, начиная с Крещенского сочельника — дня предшествующего празднику Крещения Господня.

Ранее Пятый канал публиковал жаркие кадры, на которых русские красотки окунаются в прорубь.