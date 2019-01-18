Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение Господне

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, передает RT со ссылкой на источник в Кремле.
В администрации главы государства не уточнили, где именно российский лидер совершил омовение, отметив лишь, что Путин присоединился к православной традиции.
В Крещение Господне в купель окунулись целый ряд чиновников, политиков и общественных деятелей, среди них — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Подмосковья Андрей Воробьев.
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Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов совершил омовение в святой воде на реке Кие в Кузбассе.
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Депутат Госдумы Николай Валуев отпраздновал Крещенский Сочельник в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области.
Православные верующие начинают окунаться в прорубь, согласно народной традиции, начиная с Крещенского сочельника — дня предшествующего празднику Крещения Господня.
Ранее Пятый канал публиковал жаркие кадры, на которых русские красотки окунаются в прорубь.