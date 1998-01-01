Арбенина покинула французскую клинику после сердечного приступа

Лидер российской группы «Диана Арбенина. Ночные снайперы» выписалась из французской клиники, куда ее доставили после сердечного приступа.

По словам представительницы Арбениной Марии Кофель, артистка сейчас находится в своем номере в гостинице. Ранее медикам удалось стабилизировать ее состояние, одна она покинула больничную койку с болями. Кохель добавила, что Диана продолжит лечение в Москве.

Певица опубликовала видеообращение на своей официальной странице в Instagram, в котором поблагодарила поклонников за поддержку.

— Я тронута. Мне уже легче, я уже могут шевелить ногами и руками… Я обещаю договориться с сердцем, головой. Постараюсь себя чуть-чуть беречь , — сказала Арбенина.

Точный диагноз рок-звезде французские медики так и не поставили и боли в области сердца не сняли.

Ранее известная артистка публиковала видео из больницы, в котором поблагодарила французских медиков.