Фото: Ушел из жизни «самый милый песик» в мире

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О смерти 12-летнего померанского шпица по кличке Бу сообщила его хозяйка.

Фото, видео: Facebook @Boo

19 января стало известно о смерти собачки, которая носила неофициальный титул «самого милого песика» в мире. Померанский шпиц по кличке Бу умер в возрасте 12 лет. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила хозяйка собаки.

— С глубокой печалью я хотел бы сказать, что сегодня утром Бу скончался во сне и оставил нас, — написала хозяйка Бу.

Она также рассказала, что питомец страдал от проблем с сердцем: заболевание проявилось, когда его лучший пес-товарищ Бадди ушел из жизни в 2017 году.

Померанский шпиц Бу считался одной из самых звездных собак в мире на протяжении последних 10 лет. Он не только имел многочисленных поклонников в сети, но также от его лица была выпущена книга «Бу: жизнь самой милой собаки в мире».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Индии дворовая собака стала звездой модного показа.

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