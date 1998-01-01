«Это убивает!»: Избалованный сын Анджелины Джоли намерен уйти из дома

, 20:13 Фото 521

Актриса не готова отпустить подростка до окончания школы, но, говорят, парень крайне упрям — добьется своего во что бы то ни стало.

Фото: Instagram @maddoxjoliepitt.fans

Таблоиды обсуждают новые семейные проблемы Анджелины Джоли. На этот раз неприятности ей доставляет старший сын Мэддокс. Как сообщает интернет-портал RadarOnline, независимый подросток объявил, что хочет жить самостоятельно в квартире в Лос-Анджелесе.

— Ему 17 лет, и как бы он ни любил свою маму, он хочет быть сам по себе, — цитирует издание близкий к семье источник.

Говорят, что Джоли не готова отпустить свое чадо в свободное плавание, она хочет, чтобы сначала он закончил школу и поступил в колледж в Азии. Однако Мэддокс заявил, что пока не знает, хочет ли учиться в колледже и ищет себя.

Без родительского согласия поселиться отдельно он пока еще не может — 18 ему исполнится только в августе. Однако источники издания не сомневаются, что упрямый и избалованный парень, привыкший получать все, что хочет, очень скоро «дожмет» матушку.

Мэддокс родился в Камбодже, Джоли усыновила его в 2002 году. Именно Мэддокс был тем ребенком, в жестоком обращении с которым обвиняли Брэда Питта во время бракоразводного процесса.

Instagram @angelinajolieoff_

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