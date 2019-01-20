В России введут ответственность за неверное указание Крыма на картах

В России могут ввести ответственность за неверное указание территории страны на картах, в том числе республики Крым. Об этом «Известиям» сообщил сенатор от Республики Крым и член комитета по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. В документе будет обозначено понятие изображения карты РФ и порядок ее использования.

Сейчас в стране отсутствует наказание за некорректное указание государственных границ, но есть штраф (три тысячи рублей) за неправильное название географических объектов.

Ответственность за неверное изображение границ государства существует за рубежом. Например, за ошибку в указании индийских территорий можно угодить в тюрьму на семь лет, а в Китае нарушитель может получить штраф в 200 тысяч юаней (более двух миллионов рублей).

Ранее Пятый канал рассказывал о запрете на высадку из транспорта несовершеннолетних пассажиров-безбилетников.