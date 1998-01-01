Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера

, 14:58 31

Президент США стал номинантом антипремии за участие в двух документальных фильмах.

Фото: www.globallookpress.com

Жюри антипремии «Золотая малина» объявили президента США Дональда Трампа возможными номинантом звания «Худший актер». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Трамп принимал участие в съемках документальных фильмов Динеша Ду Сузы «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9». Первая леди Америки Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана». Она вместе с мужем снималась в картине «Фаренгейт 11/9».

Отмечается, что также на антипремию «претендуют» актеры Джонни Депп за роль в мультфильме «Шерлок Гномс», Уилл Феррелл за «Холмса и Ватсона», Джон Траволта за «Готти» и Брюс Уиллис за «Жажду смерти».

Ранее Пятый канал сообщал, что последний выпуск «Субботнего вечернего шоу» на телеканале NBC был посвящен кризису правительства США, во время которого американский лидер якобы идет на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны
14:25
Как стать топ-моделью — лайфхаки, приемы, советы экспертов
14:11
Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери 47,5 рублей
14:09
Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото
13:57
На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников
13:55
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17
13:31
Видео: В Москве полыхали склады и автомастерская
13:24
«Будет агрессия» — эксперт о газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной
13:18
Культурная эстафета: Как прошло открытие Всероссийского театрального марафона
13:12
Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием
13:05
Жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят
12:58
Забытые сокровища: Как в Узбекистане обнаружили многомиллионный клад

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама