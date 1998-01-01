Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера

Жюри антипремии «Золотая малина» объявили президента США Дональда Трампа возможными номинантом звания «Худший актер». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Трамп принимал участие в съемках документальных фильмов Динеша Ду Сузы «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9». Первая леди Америки Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана». Она вместе с мужем снималась в картине «Фаренгейт 11/9».

Отмечается, что также на антипремию «претендуют» актеры Джонни Депп за роль в мультфильме «Шерлок Гномс», Уилл Феррелл за «Холмса и Ватсона», Джон Траволта за «Готти» и Брюс Уиллис за «Жажду смерти».

Ранее Пятый канал сообщал, что последний выпуск «Субботнего вечернего шоу» на телеканале NBC был посвящен кризису правительства США, во время которого американский лидер якобы идет на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер.