Актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram видео с одного из модных показов, на котором она предстает в совершенно новом для себя образе — черном атласном костюме. Кроме этого, шею артистки украшает драгоценность в виде мерцающей змеи. Такой экстравагантный подход к выбору наряда и аксессуара вызвал у поклонников Хайек восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Янв 2019 в 1:33 PST

— Как вам идет! Красота! — написал в комментариях один из фанатов.

— Сальма, вы невероятно красивы! А эта змея вам к лицу! — добавил другой.

— Вау! Какая дива! И не скажешь, что вам 52 года, — отметил еще один подписчик актрисы.

Ранее Пятый канал сообщал, как Сальма Хайек потрясла поклонников розовым цветом волос.