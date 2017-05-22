Сальма Хайек «пригрела» змею на груди — видео

, 10:03 Видео 31

Актриса порадовала поклонников видео с модного показа.

Фото: www.globallookpress.com

Актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram видео с одного из модных показов, на котором она предстает в совершенно новом для себя образе — черном атласном костюме. Кроме этого, шею артистки украшает драгоценность в виде мерцающей змеи. Такой экстравагантный подход к выбору наряда и аксессуара вызвал у поклонников Хайек восторг.

 
 
 
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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

— Как вам идет! Красота! — написал в комментариях один из фанатов.

— Сальма, вы невероятно красивы! А эта змея вам к лицу! — добавил другой.

— Вау! Какая дива! И не скажешь, что вам 52 года, — отметил еще один подписчик актрисы.

Ранее Пятый канал сообщал, как Сальма Хайек потрясла поклонников розовым цветом волос.

 
 
 
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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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