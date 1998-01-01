Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали о самых востребованных профессиях в стране. По данным ведомства, в 2018 году было размещено более 130 тысяч вакансий бухгалтеров, что на 30 тысяч больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает RT.

Далее идут вакансии в сфере профессионального образования (100 тысяч объявлений) и дошкольного образования (96 тысяч объявлений). Годом ранее работодатели искали 114 и 135 тысяч педагогов по этим направлениям.

По оценке специалистов, высокий спрос на бухгалтеров — следствие создания новых предприятий, а также выхода бизнеса из теневой экономики. В то же время дефицит педагогов связан с низкой оплатой труда.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему банковским служащим и водителям обещают массовые увольнения в 2019 году.