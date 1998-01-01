Исполком WADA подтвердил соответствие РУСАДА кодексу организации

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Всемирное антидопинговое агентство отметило значительный прогресс России по антидопинговым вопросам.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 247

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA — прим.ред.) подтвердил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА — прим.ред.), решив не применять санкции и не лишать соответствия кодексу международной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что решение исполкома WADA не является поводом для самоуспокоения, так как впереди еще очень много работы.

— Я удовлетворен решением исполкома WADA, который руководствовался духом закона и соблюдал при этом все нормы. Сохранение нашего соответствия — это подтверждение той огромной работы, которая была сделана РУСАДА за последние два года. Но при этом я бы хотел особо обратить внимание на то, что позади только первый этап. Вся основная работа, я имею в виду повторную проверку проб, нам еще предстоит, — сказал Юрий Ганус.

Глава РУСАДА считает, что самым значимым итогом стало сохранение возможности проводить международные турниры на территории РФ и участия в них российских спортсменов.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт надеется, что WADA снова лишит статуса РУСАДА, признав его несоответствующим кодексу организации.

Тема:
Допинговый скандал 247
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