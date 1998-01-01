«Русская Кардашьян» продолжает дразнить подписчиков своими формами — видео

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Анастасия Квитко опубликовала в сети новое видео, демонстрирующее выдающиеся прелести.

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

24-летняя модель и Instagram-блогер Анастасия Квитко, известная в России как «русская Кардашьян», опубликовала на своей страничке в сети новое видео, на котором девушка зазывно поигрывает бедрами. Ролик, демонстрирующий подписчикам фигуру Анастасии, ожидаемо вызывал у мужской части фолловеров «обильное выделение слюны». И восторженные комментарии подтверждают это.

— Вааау идеальный силуэт

— Круто)

— Шикарная, сексуальная, божественной красоты Настенька!!! Обожаю тебя красавица!!! — пишут поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранена — прим.ред.)

Ранее Пятый канал сообщал, что «Русская Кардашьян» порадовала поклонников новым откровенным видео. Девушка взбудоражила подписчиков своими stories, где показала все прелести своей фигуры со спины.

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