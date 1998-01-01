Водителей, сбежавших с места ДТП, хотят сажать в тюрьму

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Законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в феврале.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Автолюбителей, покинувших место серьезного ДТП, могут начать привлекать к уголовной ответственности. Данная норма прописана в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые во вторник, 22 января, рассмотрели и поддержали в комитете Госдумы по госстроительству.

Инициатива принадлежит Конституционному суду. Там, считают, что пьяные водители, совершающие аварии с пострадавшими или погибшими, обязаны получать за это тюремный срок.

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Законопроект предполагает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса. В ней прописано наказание для водителей, по вине которых произошла дорожная авария с ранеными или погибшими. В статье имеются три основные части, по которым указана ответственность автолюбителей за аварию с одним погибшим, двумя погибшими или наличием более двух жертв. Здесь же, в трех дополнительных частях, имеются усиления наказания за ДТП, совершенное в пьяном виде. Согласно им, к примеру, в случае аварии с двумя погибшими трезвый водитель может получить до пяти лет тюрьмы, пьяный — до девяти лет заключения. Поправки, принятые депутатами, устанавливают для автолюбителей, скрывшихся с места ДТП при похожих обстоятельствах, меру ответственности как у пьяного водителя. То есть, при двух погибших, сбежавшему водителю грозит до девяти лет.

В настоящее время по правилам ПДД запрещается покидать место ДТП. Провинившихся ждет административное наказание — лишение водительских прав на срок до полутора лет, либо административный арест. В том случае, если водитель скрылся с места серьезного ДТП, впоследствии он несет наказание как трезвый нарушитель, так как установить факт возможного алкогольного опьянения на момент совершения ДТП уже невозможно.

Данные поправки призваны отбить всякое желание скрываться с места аварии хотя бы у трезвых виновников ДТП.

Как пишет газета «Коммерсантъ», документ может быть представлен на рассмотрение депутатов Госдумы в первом чтении 7 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что иеродьякона Андрея Парфенова, устроившего «пьяную» аварию, ждет церковный суд. Такое обещание дал Епископ Великолукский и Невельский Сергей Булатников.

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