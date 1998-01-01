Обойдется: Дональду Трампу законодательно запретили выводить страну из НАТО

, 8:01 11

Новый закон разрешает Конгрессу США отклонить любую инициативу президента, связанную с выходом страны из альянса.

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

Дональду Трампу запретили выводить США из числа стран-участниц НАТО. Для этого американский конгресс принял законопроект о поддержке Североатлантического альянса.

Читайте также

Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием

Автором документа стал член Демократической партии Джим Панетта. По его словам, новый закон легитимирует «отклонение любых попыток президента выйти из альянса, и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага».

Кроме того, закон «О поддержке НАТО» поощряет желание стран-участниц альянса тратить не менее двух процентов своих ВВП на оборону. Также предполагается «выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии». Правда, о том, в чем именно заключается неведомая «российская агрессия», документ умалчивает, оставляя трактовку термина на усмотрение читающего и, фактически развязывая руки враждебно настроенным к Москве странам.

Примечательно, что за принятие законопроекта проголосовало подавляющее большинство конгрессменов — 357 человек. Против инициативы высказались всего 22 чиновника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американские СМИ признали победу России над США без единого выстрела.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:01
Обойдется: Дональду Трампу законодательно запретили выводить страну из НАТО
7:53
«Так он не европеец?» — Волочкова станцевала лезгинку «любимого», чем озадачила поклонников
7:42
В России научились определять болезнь Паркинсона на ранней стадии
7:31
Это фейк! Источник опроверг роман Брэда Питта и Шарлиз Терон
7:21
Копенкина уверена: хороший любовник лучше скверного мужа
7:11
Бортпроводники рассказали о состоянии злоумышленника во время захвата самолета
7:08
Видео: как выглядит роскошное поместье Агаларова изнутри
7:04
Тверь по-прежнему без тепла
7:01
Интервью c Cream Sodа: о создании трека «Kto ty» и лучших релизах 2018-го
6:59
В Совфеде прокомментировали слова генсека СЕ о кризисе в организации
6:45
В год Свиньи рубли в копилку: Россияне снова начали накапливать сбережения
6:31
Ночная репетиция: Петербург готовится отметить 75 лет со дня снятия блокады
6:16
Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео
6:01
Энн Хэтэуэй отказалась от алкоголя до совершеннолетия сына
5:55
«Тяжела и неказиста»: Лобода показала синяки на ногах после концертов в Москве
5:42
«Русская Кардашьян» продолжает дразнить подписчиков своими формами — видео
5:28
Водителей, сбежавших с места ДТП, хотят сажать в тюрьму
5:15
Бросилась не к мужу! Стало известно, что сделала Собчак сразу после избиения Богомолова — видео
5:01
Кандидатуру Юлии Тимошенко поддержал раскольник Филарет
4:48
В Петебурге скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20 января

Видео: Трамп пошел на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама