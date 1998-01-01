Дональду Трампу запретили выводить США из числа стран-участниц НАТО. Для этого американский конгресс принял законопроект о поддержке Североатлантического альянса.

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Автором документа стал член Демократической партии Джим Панетта. По его словам, новый закон легитимирует «отклонение любых попыток президента выйти из альянса, и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага».

Кроме того, закон «О поддержке НАТО» поощряет желание стран-участниц альянса тратить не менее двух процентов своих ВВП на оборону. Также предполагается «выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии». Правда, о том, в чем именно заключается неведомая «российская агрессия», документ умалчивает, оставляя трактовку термина на усмотрение читающего и, фактически развязывая руки враждебно настроенным к Москве странам.

Примечательно, что за принятие законопроекта проголосовало подавляющее большинство конгрессменов — 357 человек. Против инициативы высказались всего 22 чиновника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американские СМИ признали победу России над США без единого выстрела.