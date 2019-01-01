«Без единого выстрела»: американские СМИ признали победу России над США

, 22:17 229

По мнению американских журналистов, России удалось обыграть США даже без применения военной силы.

Фото: www.globallookpress.com

Американские СМИ заявили, что Россия одержала победу над США, не сделав ни единого выстрела. Уверенность в этом выразил автор публикации издания New American Journal.

Правда, теория у газеты самая что ни на есть конспирологическая — в лучших американских традициях. В тексте утверждается, будто поражение США обеспечил российский агент, внедренный в американское правительство. Мифический персонаж якобы состоит в тайном сговоре с Москвой и именно ему Дональд Трамп обязан своей победой.

Кроме того, New American Journal приводит две возможные версии дальнейшего развития событий. По одной из них рейтинг действующего президента США резко упадет после публикации статьи спецпрокурора Роберта Мюллера. В таком случае конгресс покинут представители республиканской партии, демократическая партия вынесет Трампу импичмент, а самые близкие и вовсе посоветуют покинуть руководящую должность, цитирует издание «Экономика сегодня».

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Вторая версия, нарисованная корреспондентом журнала, предполагает еще более мрачный исход. По этому сценарию следует ожидать конфронтации Дональда Трампа с демократами из-за стены, которую американский лидер хочет построить на границе с Мексикой. По этой причине уже действующий режим «шатдауна» будет продлеваться бесконечно. Приостановка финансирования и вынужденные «каникулы» госслужащих приведет к масштабному национальному кризису. Не исключены забастовки специалистов различных областей и массовая истерия. В целом в New American Journal ожидают внутриполитическую ситуацию гораздо худшую, чем во времена Великой депрессии.

При этом всю вину за свое безутешное будущее американский журнал взваливает на Россию — это они, мол, привели к власти человека, который того и гляди развалит страну. В издании уверены, что оппонент Дональда Трампа — Хилари Клинтон — проиграла на выборах только благодаря вмешательству Москвы, чьи агенты якобы проводили манипуляции с общественным мнением в социальных сетях и даже взломали компьютеры членов Демократической партии.

Однако российское правительство последовательно отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что РФ придерживается стратегии невмешательства во внутреннюю политику суверенных государств. Также президент России Владимир Путин неоднократно призывал мировую общественность обратить внимание на внутриполитические распри в США, которые и порождают подобную антироссийскую риторику.

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