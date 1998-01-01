Вениамин Бут: У Макларена 30 дней на изучение иска российских спортсменов

Подать иск против автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена спортсменам посоветовали его же земляки, канадские юристы. Об этом рассказал в интервью Пятому каналу инициатор судебного процесса экс-президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут. Видео вручения иска профессору Макларену опубликовал в среду, 23 января в Twitter журналист Никита Камышев.

По словам Бута, идея добиваться справедливости пришла к нему в результате общения со спортсменами, которые рассчитывали на медали Олимпиады в Рио-до-Жанейро и были сильно разочарованы и недовольны тем, что в некоторых видах спорта, в частности в гребле, российские сборные участия не принимали из-за доклада Макларена.

— Мы проконсультировались с канадскими юристами, которые в один голос говорили: «Ребята, почему вы не подаете в суд, у нас в Канаде совершенно не понимают, почему Россия спокойно глотает всю информацию, выданную Маклареном и не оспаривает ее». Юристы, которые работают в этом направлении, видят в докладе много недочетов и просто юридических ошибок, — рассказал Бут.

В результате заявку на претензии российские спортсмены официально подали в суд. По канадским законам, подавать иск нужно в том округе, где прописан ответчик, следующий шаг — нужно вручить ему повестку, чтобы он не смог сказать, что он не в курсе. Видео снимала специальная компания, которая занимается вручением повесток. И, кстати, сделать это, по словам Бута, удалось только с 11-го раза.

— Теперь у Макларена есть 30 дней, чтобы высказать свое мнение по этому поводу, — сообщил Вениамин Бут.

Ранее Пятый канал рассказывал, что спортсмены требуют взыскать с Ричарда Макларена в общей сложности шесть миллионов канадских долларов.